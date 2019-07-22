ضبط نحو ألف لتر سولار غير قانوني و 29 أسطوانة غاز في الخليل

وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن جهاز الضابطة الجمركية وبالتعاون مع هيئة البترول والدفاع المدني كجهات اختصاص وبدعم وإسناد من جهاز الامن الوطني، ضبط اليوم الاثنين، في مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، ما يقارب ال(1000) لتر سولار غير قانوني و(29) أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات استخبارية من دائرة الاستخبار الجمركي لدى المديرية مفادها وجود محطة وقود عشوائية تبيع السولار المهرب والغير قانوني، حيث تم التواصل مع جهات الاختصاص بهيئة البترول وبقوة الإسناد من جهاز الامن الوطني وتم التوجه للمكان المحدد وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط الكمية المذكورة من السولار المهرب وتنك فارغ سعة 500 لتر غير قانوني حيث تم مصادرتها، ومع المعاينة والبحث بالموقع تم العثور على عدد(29) اسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام الادمي، حيث تم التواصل مع الدفاع المدني كجهة اختصاص وبعد حضورهم للمكان تم التحرز عليها لدى صاحب المحطة واخطاره بعدم التصرف بها لما تشكله من خطر على سلامة المواطنين واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وناشد البيان المواطنين والتجار على حد سواء عدم تداول السولار المهرب واسطوانات الغاز الغير صالحة للإستخدام الآدمي لما تخلفه من خطر على مركبات المواطنين وسلامتهم وخطورة على أرواحهم، كما وناشد المواطنين في حال ملاحظة وجود هذه الآفة الخطيرة يرجى الإتصال على الرقم المجاني (132) لجهاز الضابطة الجمركية أو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الصفحة الرسمية _ الضابطة الجمركية".