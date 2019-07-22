اشتية يوقع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن

وطن: وقع رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. محمد اشتية، مع القنصل البريطاني فيليب هول، الإثنين، في مكتبه برام الله، مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن.

وتأتي الاتفاقية بين وزارة الداخلية، وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا ممثلة بوكالة التنمية الدولية (DIFD)، لتنفيذ برنامج القدرة والمساءلة والاستدامة والشمولية لقطاع الامن.

وقال رئيس الوزراء: نقدر هذا الدعم الذي يأتي في إطار حل الدولتين والتزام بريطانيا بتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف اشتية: "نأمل أن يترجم الدعم البريطاني في اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين، خاصة في ظل الهجمة الاسرائيلية المتعلقة بتكثيف الاستيطان وتدمير امكانية اقامة الدولة الفلسطينية، وكإجراء وقائي لما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج لحل الدولتين".

بدوره قال القنصل البريطاني: "مذكرة التفاهم هذه دعم للسلطة الفلسطينية ولوزارة الداخلية خاصة قطاع الأمن، وتأتي في إطار التزامنا بدعم حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية، وهي لدعم برنامج القدرة والمساءلة والاستدامة والشمولية لقطاع الامن".