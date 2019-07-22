وفاة مدير وكالة الطاقة الذرية

وطن: توفي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، يوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 سنة، بعد مسار دبلوماسي وسياسي حافل.

وتولى الياباني، أمانو الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، منصبه على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سنة 2009، خلفا للمصري، محمد البرادعي.

وولد الراحل في سنة 1947، وتخرج من شعبة القانون في جامعة طوكيو، ثم التحق بالعمل في وزارة الخارجية، واختص أكاديميا في حل النزاعات الدولية وجهود الحد من الانتشار النووي.

وأسندت عدة مهام بارزة لأمانو في وزارة الخارجية اليابانية، ومثل طوكيو في عدد من المحافل والمؤتمرات الدولية.

وكان الدبلوماسي الياباني يؤمن بأن على الدول أن تتحرك بشكل كثيف لأجل تفادي أي خطر نووي ممكن، لأن حصول كارثة، ستكون له تداعيات على نطاق واسع، ولن تقتصر على بؤرة محدودة.

(رويترز)