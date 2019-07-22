الاتحاد الأوروبي ووزارة الحكم المحلي يفتتحان الطريق الأوروبي في برطعة الشرقية

وطن: افتتح الاتحاد الأوروبي ووزارة الحكم المحلي اليوم الطريق الأوروبي في برطعة الشرقية، بمحافظة جنين، ضمن المنطقة المصنفة "ج"، بدعم من الاتحاد الأوروبي بلغت قيمته 500,000 يورو لأغراض بناء وإصلاح الطريق.

حضر الحفل كل من وزارة الحكم المحلي والاتحاد الأوروبي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. ويبلغ طول الطريق الأوروبي (1650) متر وسيخدم (5000) مواطناً، وسيسهم الطريق في تسهيل حركة المواطنين في المنطقة نظراً لقلة فرص الوصول إلى خدمات البنى التحتية في المنطقة "ج"، بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء هذا الطريق يهدف إلى تعزيز التواصل والاندماج مع المجتمعات المحلية وتعزيز الأنشطة التجارية.

وقال ريكاردو روسّي، رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة ومنطقة "ج" والتجارة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي إنّ "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مستمرون بالتزامهم بتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية الاجتماعية للفلسطينيين المتواجدين في المنطقة "ج". كما نسعى، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إلى تحسين الحياة اليومية للأسر الفلسطينية التي تعيش ظروف قاسية وتعاني من قلة أو انعدام فرص الحصول على الخدمات الأساسية". وأضاف أن "المنطقة "ج" تعتبر منطقة أساسية لترابط أوصال الضفة الغربية ولضمان إمكانية تحقيق دولة فلسطينية مستقبلية. ويلتزم الاتحاد الأوروبي برؤية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن".

يشكل الطريق الأوروبي الذي تم افتتاحه حديثا جزءاً من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال التدخلات الإنمائية في المنطقة "ج".

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن "كافة الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد في الضفة الغربية متماشية تماما مع القانون الإنساني الدولي. ويقدم الاتحاد الاوروبي المساعدة الإنسانية للمجتمعات المحتاجة في المنطقة "ج" بدافع الواجب الإنساني. كما يعمل الاتحاد الاوروبي مع السلطة الفلسطينية من أجل تنمية المنطقة "ج" ودعم المجتمعات الفلسطينية، ويشمل ذلك مشاريع تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الفلسطينية في مجالات تنمية القطاع الخاص، البيئة والزراعة".