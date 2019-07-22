هدم العراقيب للمرة 146

وطن: اقتحمت آليات وجرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وقامت بهدمها وتشريد سكانها للمرة الـ146 على التوالي.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية، صباح اليوم، بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات بهدم مساكن وخيام أهالي القرية وتركتهم في العراء، كما قامت شرطة الاحتلال بملاحقتهم وإصدار إنذارات وتحرير مخالفات للسيارات الموجودة في القرية.

وهدمت العراقيب للمرة 145 على يد آليات وجرافات الاحتلال يوم الخميس بتاريخ 27.06.2019.

(عرب48)