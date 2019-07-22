بالفيديو.. المقدسيون يطردون سعوديين من المسجد الأقصى وينعتوهما بالمطبعين

القدس- وطن: طرد المقدسيون والمصلون في المسجد الأقصى، اليوم، سعوديين من المسجد الأقصى، جاءا إلى دولة الاحتلال بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.

ونعت المصلون، السعوديين بأنهما مطبعان مع الاحتلال.

واستضافت دولة الاحتلال أمس الأحد، وفدا مكوناً من صحفيين سعوديين، في جولة تطبيعية شملت عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.

واجتمع الوفد الإعلامي مع أعضاء كنيست، ومسؤولين في وزارة خارجية الاحتلال وشخصيات أكاديمية.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أصدرت بياناً وصفت فيه زيارة الصحفيين لدولة الاحتلال بأنها "غير معزولة عن توجيه ودعم حكومات عربية اعتمدت سياسات وخطوات منظمة للتطبيع مع العدو".

من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، زيارة صحفيين سعوديين لدولة الاحتلال. وقال عضو الأمانة العامة للنقابة، عمر نزال، في حديث سابق مع وطن، إن الإدانة تأتي منسجمة مع موقف "الاتحاد العام للصحفيين العرب"، الذي يجرّم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، بما فيها التطبيع الإعلامي.

ودعا نزال ، الاتحاد العام للصحفيين العرب، لتفعيل مواد النظام الداخلي للاتحاد من أجل محسابة ومعاقبة كل صحفي عربي يَثبُت مشاركته في هذه الزيارة، ووضع المخالفين على القوائم السوداء.