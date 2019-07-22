سلطات الاحتلال تفجر بناية سكنية في حي واد الحمص بالقدس المحتلة

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بناية سكنية جدية في حي واد الحمص بالقدس المحتلة.

وجرت عملية تفجير البناية المكونة من عدة طوابق، بعد توزيع كمية كبيرة من المواد المتفجرة فيها خلال الساعات الماضية.

ومنذ فجر الإثنين، شرعت جرافات الاحتلال، بهدم عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.

ورفضت المحكمة العليا، الأحد الماضي، التماسا لإلزام سلطات الاحتلال بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن أصحاب المنازل يؤكدون أنهم حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع جزء من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، بما فيها منطقة الهدم، ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة (أ) و( ب).