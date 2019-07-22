الإئتلاف الأهلي لاصلاح القضاء يدعو لكبح تصريحات وتدخلات السلطة التنفيذية في اختصاصات مجلس القضاء الإنتقالي

رام الله- وطن: دعا الإئتلاف الأهلي لاصلاح القضاء لكبح تصريحات وتدخلات المسؤولين في السلطة التنفيذية في اختصاصات مجلس القضاء الإنتقالي.

وقال الإئتلاف في بيان له، وصل وطن، الاثنين، مؤسسات الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته في الضفة الغربية، تابعت بعض التصريحات الاعلامية لمسؤولين في السلطة التنفيذية حول قرارات الرئيس الأخيرة بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والتي حملت في طياتها إشارات تدخلٍ مبكر من السلطة التنفيذية في اختصاص وصلاحيات المجلس الانتقالي.

ورأت مؤسسات الائتلاف الأهلي أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين من السلطة التنفيذية من شأنها تقويض أي عملية إصلاح قضائي ممكنة تؤدي إلى توفير بيئة اصلاح معيقة لعمل المجلس لتحقيق أهدافه في عملية الاصلاح المرتقبة حين تبدي السلطة التنفيذية نفسها كوصي على عملية الإصلاح.

وطالب الائتلاف الأهلي الرئيس ورئيس الوزراء بالإيعاز إلى كافة المسؤولين في السلطة التنفيذية ودوائرها ومستشاريهم الرسميين بالامتناع عن إبداء أي تصريحات اعلامية أو تدخلات مباشرة او غير مباشرة في الشأن القضائي، وترك مهمة الإصلاح إلى المجلس الإنتقالي.

وقال "نرى أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية في هذا الإطار تنحصر في توفير كافة الإمكانيات المادية والتسهيلات والموازنات اللازمة وتوفير متطلبات توفير بينة تحتية ملائمة للتقاضي من خلال توفير أبنية محاكم لائقة وكافة اللوجستيات اللازمة، وعليها الالتزام باحترام احكام المحاكم وتنفيذها، وتوفير كوادر امنية مختصة تعمل على تنفيذ اوامر القضاء وأحكامه".