نقابة المحامين تستنكر الاعتداء على المحامي صلاح ابو محيميد وتدعو لمحاكمة الفاعلين

رام الله- وطن: استنكرت نقابة المحامين قيام مجموعة "خارجة عن القانون" مساء امس الاحد بإطلاق النار على منزل المحامي صلاح ابو محيميد وترويع ساكنيه في محافظة بيت لحم.

وأكدت نقابة المحامين في بيان صدر عنها مساء اليوم الاثنين، ان "هذا الفعل يشكل جريمة خطيرة تضاف الى سلسلة من الأعمال الإجرامية التي ترتكبها بعض الفئات "الخارجة عن القانون" بحق بعض المحامين في محافظات مختلفة والتي تدفع باتجاه حالة من الفلتان الامني الذي عانى شعبنا ويلاته في فترات سابقة".

واعتبرت النقابة هذه الافعال المتكررة والتهاون بردع المعتدين هو مؤشر على خطر حقيقي يهدد الحالة الأمنية في الوطن ويغذي حالة الفلتان التي ينسجم معها الاحتلال.

واكدت النقابة على ضرورة تحمل الجهات الأمنية المسؤوليات المكلفة بها بموجب القانون باجراء التحقيقات الفورية اللازمة للوصول الى الجناة وكل من تورط بهذا الفعل الجبان وتوقيفهم وإحالتهم للجهة القضائية المختصة لمحاكمتهم.