حزب الشعب ينعى المناضل الوطني الكبير بسام الشكعة

رام الله- وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، الشخصية الوطنية الكبيرة، بسام أحمد الشكعة، رئيس بلدية نابلس الأسبق وعضو لجنة التوجيه الوطني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي.

وجاء في بيان النعي الذي وصل وطن:

بكل الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني، ممثلاَ في الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم كوادر وأعضاء الحزب وأنصاره، الشخصية الوطنية البارزة والقائد والمناضل الكبير: بسام أحمد الشكعة "أبو نضال"

الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين في منزله بمدينة نابلس، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات دفاعاَ عن مبادئه وقيمه الوطنية والإنسانية وحقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال ومن أجل الحرية والاستقلال.

لقد كان الراحل الشكعة أحد الشخصيات الوطنية البارزة، وقاد القائمة الوطنية للانتخابات البلدية في مدينة نابلس التي انتخب رئيساَ لمجلسها لعدة أعوام، وكان أحد أعضاء لجنة التوجيه الوطني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة سبعينيات القرن الماضي. وبسبب مناهضته للاحتلال وعصابات مستوطنية، تعرض الشكعة إلى جانب شخصيات وطنية أخرى، لمحاولة اغتيال وقف وراءها ما عرف بالتنظيم الإرهابي"الصهيوني السري"، وأدى انفجار عبوة وضعت له إلى بتر قدميه.

إن حزب الشعب وهو ينعى المناضل الشكعة، ويتقدم من ذويه ومحبيه ورفاقه وعموم آل الشكعة الكرام داخل وخارج الوطن، بأحر التعازي والمواساة، يجدد العهد على التمسك بالقيم والأهداف الوطنية التي ناضل وضحى من أجلها الفقيد وشعبنا ومناضليه.

لروح الراحل السلام ولذكراه العطرة المجد والخلود