شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بالخضيرة بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

وطن: أصيب ليلة الثلاثاء شاب فلسطيني برصاصة أطلقها عليه شرطة الاحتلال في مدينة الخضيرة بالداخل المحتل.

وزعم الناطق باسم الشرطة، أن إطلاق النار على الشاب حدث عندما تم الاشتباه به، وطلبت الشرطة منه التوقف للتفتيش. ولكنه أشهر سكيناً وحاول طعنهم، فقامت الشرطة بإطلاق النار عليه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الشاب (21 عاماً) أصيب برصاصة في الجزء السفلي من جسده، وتم نقله إلى المستشفى. ولم تحدد هويته بعد.

يذكر أنه في العامين الماضيين، تكررت حوادث إطلاق النار على فلسطينيين، بحجة محاولتهم تنفيذ عملية طعن، الأمر الذي أكدته ووثقته منظمات حقوقية محايدة.