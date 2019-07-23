بالأسماء.. اعتقال تسعة مواطنين في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين ليلة الثلاثاء بعد اجتياحها لمناطق في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه تم اعتقال المواطنين، بحجة ممارستهم لنشاطات مقاومة للاحتلال.

فيما تم نقل المعتقلين للتحقيق.

وعرف من النعتقلين:

محمد مصطفى دوابشة (20 عامًا) - نابلس

مهند نمر العمور - نابلس

أحمد جمال العمور- نابلس

الأسير المُحرَر محمد ذياب العمور -نابلس

الشاب نسيم علي صبيح - بيت لحم

الشاب أحمد كمال أبو طعيمة- الخليل

وأشارت، إلى أنّ قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

‏وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وشرع بتفتيشها في بلدة تقوع جنوب شرق ‎بيت لحم، وعاثت بها فساداً.