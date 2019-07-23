بالأسماء.. اعتقال تسعة مواطنين في الضفة
23.07.2019 07:33 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين ليلة الثلاثاء بعد اجتياحها لمناطق في الضفة الغربية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه تم اعتقال المواطنين، بحجة ممارستهم لنشاطات مقاومة للاحتلال.
فيما تم نقل المعتقلين للتحقيق.
وعرف من النعتقلين:
محمد مصطفى دوابشة (20 عامًا) - نابلس
مهند نمر العمور - نابلس
أحمد جمال العمور- نابلس
الأسير المُحرَر محمد ذياب العمور -نابلس
الشاب نسيم علي صبيح - بيت لحم
الشاب أحمد كمال أبو طعيمة- الخليل
وأشارت، إلى أنّ قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وشرع بتفتيشها في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعاثت بها فساداً.