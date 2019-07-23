تعديل قانون السلطة القضائية.. إحالة للتقاعد أم عزل جماعي لقضاة المحكمة العليا؟

محمد الخضر

قبل النشر الرسمي للقرارين المعدلين لقانون السلطة القضائية، كان هناك تسريبات عن فحوى التعديل على القانون، وفي مقال سابق كنت أشرت أن هذا التعديل يرقى لمرتبة تعديل دستوري ضمني، على خلاف الدستور، للأسباب التي أورتها في ذلك المقال. هذا التعديل، وما يماثله من تعديلات على النظام الدستوري الفلسطيني، من خلال القرار بقانون، والصلاحية التشريعية الاستثنائية للسلطة التنفيذية، التي أصبحت تعرف بتشريعات المباغتة، أي التي تأتي بصورة مفاجئة، وتتسم بالسرية المطلقة، ومحاسبة مسربيها احيانا، وذلك حتى لا يتم تعطيلها باي نقاش قانوني وحقوقي وعقلاني، او تجنب تكوين رأي مجتمعي ضاغط يعطل إصداراها، أو نقاش مجموعة المصالح التي تقف خلفها.

وكأمثلة، على هذه التشريعات، من ضمن تشريعات أخرى، القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية وقانون محكمة الجنايات الكبرى، وقانون الجرائم الإلكترونية، علما أن إطلاق لفظ (قانون) عليها في هذا المقال مقصود، لأنها في ظاهرها غصب لصلاحية المشرع العادي، وفي بعض الأحيان المشرع الدستوري. لكن صدورها من السلطة التنفيذية منفردة، ودون تحقق شروط التشريع الاستثنائي، والإسراف فيها بتشريعات تعالج مواضيع تتعلق بنظام الفصل بين السلطات، لمصلحة السلطة التنفيذية، تؤدي بالضرورة إلى الانحراف عن الغاية الاساسية من التشريع التي هي تنظيم مجتمع ديمقراطي وحماية حقوق افراده فيما بينهم من جهة، وفي مواجهة السلطات العامة من جهة اخرى، وإن القول أن صلاحية الرئيس مطلقة في التشريع الاستثنائي يعني أن القرار بقانون اعلى مرتبة من الدستور الذي يضع أسس الفصل المتوازن بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات للأفراد، بموجب قيود أساسية وضعها الدستور على المشرع العادي والاستثنائي، بحيث يكون القول بخلاف ذلك تناقض لا يقوله عارف في القانون، او مطلع على القيود التي وضعها القانون الاساسي على هذه التشريعات بصورة واضحة يفهمها اي فرد بصرف النظر عن خلفيته العلمية او الثقافية.

وإذا انحرف التشريع عن غايته، بحيث أدى إلى تغيير او تشويه في شكل النظام الدستوري، فإن ذلك يشكل خطرا حالا على مستقبل النظام السياسي والسلم الأهلي، ويمكن مراجعة نظرية الانحراف التشريعي التي وضع تصور عربي لها الفقيه السنهوري في خمسينيات القرن الماضي في هذا الخصوص.

التسريبات التي تم تداولها، وثبت لاحقا صدقها بعد نشر التعديلات في الوقائع الرسمية، تتعلق بإحالة جماعية لقضاة المحاكم النظامية على التقاعد، واذا نظرنا لنتيجة هذه الاحالة الجماعية، نجدها تستهدف قضاة المحكمة العليا تحديدا بشقيها النقض والعدل العليا، وهي بالضرورة تطال قضاة مجلس القضاء الاعلى كون معظم أعضائه من قضاة هذه المحكمة.

هذه الإحالة (الجماعية) على التقاعد، هي في حقيقتها عزل جماعي للقضاة، بالرغم من أن ظاهر النص يبدو انه محايد، الا ان هذا الظاهر المحايد يخفي وراءه نية أخرى، وهي بالمناسبة علنية، عبرت عنها الجهات الرسمية، كما عبرت عنها نخب من الجهات المجتمعية في مقابلات عامة يمكن الرجوع لها. هذا المقال يفحص مدى توافق هذه الاحالة للتقاعد مع القانون الأساسي، وبالنتيجة يمكن الحكم بصورة عقلانية ومنهجية، على هذه الإحالة وتحديدا دستوريتها، أي بمعنى توافقها مع النصوص والمبادئ الدستورية، مبدأ عدم سريان القانون باثر رجعي وتحديدا عدم جواز المساس بالمراكز القانونية والحقوق القائمة، وثانيا الحق في الدفاع، كأحد أهم ضمانات العزل من الوظيفة العامة، وايضا، عدم جواز إيقاع العقوبات الجماعية، واخيرا مدى تجاوز هذا التعديل لمبدا المساواة وتمييزه بين الافراد على اساس اعتباطي مخالف للقانون.

في حال توافرت هذه العيوب في هذا التعديل، يمكن وصف هذا الإجراء بالضرورة بأنه اجراء غير دستوري ما يرتبه من آثار يخرج عن هذا المقال، ويمكن نقاشه في مقال آخر. ولا بد من الاشارة أن المبادئ الدستورية التي سيتم فحص هذا الإجراء استنادا لها هي مبادئ دستورية عالمية، ترقى لمرتبة المعايير الدولية، وتسمى بمبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحضرة، هذه الأمم بالضرورة نحن جزءا منها، حتى لو انحرف مسارنا بين حين واخر.

أولا: هذا التعديل يتعارض مع المبدأ الدستوري، الذي يقرر سريان القانون بأثر فوري

حسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي اوجب ان يسري القانون باثر فوري، ويجوز عند الاقتضاء، في غير المواد الجزائية، النص على خلاف ذلك. وهذا ببساطة يعني ان هذا النص يفترض ان يسرى على القضاة الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون، وبخلاف ذلك فان سريانه على القضاة الحاليين فإنه، أولا، يخالف النص الدستوري، وثانيا يخالف العلاقة التقاعدية والحقوق المكتسبة التي ترتبت عليها، وإذا ارادت السلطة هذه المخالفة وقصدتها، فإن ذلك يرتب للمتضرر تعويضا كحق دستوري، وهو هنا إما إلغاء السريان بأثر رجعي أو التعويض المالي المتناسب مع حجم الضرر الذي اصاب المحال الى التقاعد.

ثانيا: هذه الإحالة إلى التقاعد بمثابة عزل من الوظيفة العامة دون ضمانات الحق بالدفاع

طالما أن غاية هذا التشريع، كما هو معلن، الإصلاح بما ينبيء أن هناك تهمة موجهة ضمنا لكل من شمله القانون بأنه يخل بموجبات وظيفته بالضرورة، وعليه تكون الإحالة إلى التقاعد عقوبة لهذا الإخلال دون ضمانات حق الدفاع كحق طبيعي ودستوري، وهو ما تم إعلانه، رسميا، ومجتمعيا، ولكن دون بيان تفصيلات ذلك من الناحية القانونية.

وفقا لقانون السلطة القضائية، يمكن ايقاع عقوبات التنبيه او اللوم او العزل، بعد اتباع الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون السلطة القضائية، وهذه الضمانات توازن بين حق القاضي ومصلحة المجتمع، وهي تطبيق مباشر لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، وفقا للقانون الاساسي والمبادئ الدستورية العامة. وهذا يعني ان لجوء السطلة التنفيذية لإحالة القضاة للتقاعد المبكر بدون وجود صلاحية في القانون الساري، هدفها العزل من الوظيفة، علما أن العزل وفقا لقانون السلطة القضائية ومبادئ القانون التي تتبناها الامم المتحضرة لا يك

*باحث في القانون الدستوري