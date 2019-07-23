ليبرمان يُحذر من صواريخ فلسطينية تطال محطة توليد الكهرباء في مدينة الخضيرة

وطن: قال وزير أمن الاحتلال السابق، أفيجدور ليبرمان، إن حركة حماس تنتج صواريخ قادرة على بلوغ محطة توليد الكهرباء الضخمة بالقرب من مدينة الخضيرة شمال دولة الاحتلال.

وتابع ليبرمان في تصريحات أدلى بها مساء الاثنين، "إن بإمكان حماس أن تنتج يوميا صاروخا من هذا النوع"، مضيفا "اطلعت على لائحة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، وقد أفزعني ما رأيت" وذلك وفقا وسائل الإعلام العبرية.

وأوضح أنه قدم سابقا مقترحات لاغتيال هنية، لكن رئيس الوزراء نتنياهو منع ذلك بدعوى أن ذلك سيحدث تدهورا كبيرا للوضع الأمني.

وكان ليبرمان، تساءل في وقت سابق من هذا الاسبوع، "كيف يمكننا مطالبة دول أوروبا بإظهار الحزم تجاه إيران بينما نبدي نحن ضعفا نحو غزة؟".

وقال ليبرمان في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، إن بنيامين نتنياهو، الذي يلوم القوى الأوروبية لضعفها في التصدي للخطر الإيراني، يذكرنا بذات النمط عشية اتفاق ميونيخ، يتصرف بنفس الطريقة بالضبط فيما يتعلق بحماس".

وأضاف أن الجمعة الماضية كانت هناك أعمال عنف بمحاذاة السياج الفاصل بين "إسرائيل" وشرق غزة، التي لم تذكر لسبب ما في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على حد تعبيره.