الطائرات المدنية للاحتلال ستحلق على ارتفاعات منخفضة فوق رام الله وبيتونيا

وطن: أعلنت سلطات المطارات في دولة الاحتلال، أنها أُجبرت على أن تحلق الطائرات المدنية التابعة لها على ارتفاعات منخفضة في أجواء الضفة الغربية وخاصة في منطقة رام الله وبيتونيا عند هبوط الطائرات في مطار بن غوريون.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل التشويش المستمر على أنظمة الـ GPS، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ بالرغم من المخاطر الأمنية التي ممكن أن تتعرض لها الطائرات بإطلاق النار تجاهها.

وكان من المفترض أن يتم تشغيل المسار بداية العام المقبل، إلا أنه بسبب الرحلات الكثيفة من وإلى تل أبيب بسبب إجازة الصيف، تم تفعيله مؤخرًا.

وقال مسؤول سابق في هيئة الطيران المدني أنه لأول مرة يفتح مسار بهذا المستوى المتخفض في أجواء الضفة. مشيرًا إلى أنه حتى في حالات الطوارئ لم يحدث مثل ذلك.

ووفقا للجهاز الأمني للاحتلال، فإن التشويش الذي بدأ الشهر الماضي هو نتيجة لنشاط الإلكتروني للقوات الجوية الروسية، كجزء من الدفاع عن الطائرات الروسية العاملة في سماء سوريا التي تم نشرها في قاعدة "حميميم" في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.

وبحسب موقع i24NEWS الإسرائيلي فإن السفارة الروسية نفتأن يكون لبلادها أي علاقة بالتشويش.