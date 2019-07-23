الأردن ينفي مزاعم الاحتلال بالتوصل لاتفاق يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة

وطن: نفت الأردن مزاعم وسائل إعلام عبرية حول التوصل لاتفاق بين الاحتلال والأردن يقضي بإغلاق مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى 6 أشهر.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، نقلت عن "مصدر إسرائيلي"، قوله إن الأزمة مع الأردن حول مصلى باب الرحمة في طريقها إلى الحل، وإن هناك خطة لتجنب تدهور العلاقات مع الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر مسؤول قوله إنه لا صحة لمزاعم صحافية إسرائيلية بخصوص مبنى باب الرحمة.

وأضاف المصدر "لا أساس لهذه المزاعم، وموقف الأردن الثابت أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وحكمه حكم المسجد الأقصى من جميع النواحي ويرفض أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة."

وأكد أنه لا بد من ترميم الباب وإعادة وضعه كما كان قبل إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال في آذار من عام 2003، مشددا على ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.

وحسب القناة "12" فقد تم التوافق على هذا المخطط بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين أمنيين.

وذكرت القناة أن اجتماعا عقد الأحد الماضي، تم خلاله التوصل للمخطط الذي يهدف بالأساس لمنع تفجر الخلافات مع الأردن بشأن الأقصى ومصلى باب الرحمة.

وتقرر بموجب المخطط إغلاق مصلى باب الرحمة لمدة ستة أشهر، سيتم خلال إجراء أعمال ترميم واسعة وفقًا لطلب الأردن، على أن يوافق الاحتلال فيما بعد على مطلب الأردن فتحه مجددا.