مصادر لوطن: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد مقدسيين شاركوا بطرد الصحفي السعودي من الأقصى أمس

وطن: علمت وطن من مصادر موثوقة في مدينة القدس، أن جيش الاحتلال بدأ بشن حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين شاركوا في طرد الصحفي السعودي المطبّع من باحات المسجد الأقصى أمس الاثنين.

وعلمت وطن أن احد المعتقلين واسمه علاء المصري (35 عاماً)، تم اعتقاله بعد أن ظهر في الفيديو الذي تم تداوله لحظة طرد الصحفي السعودي.

وتم اقتياد المصري لأحد مراكز التحقيق التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وتوثق مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، طرد الناشط والصحفي السعدودي "محمد السعود" من باحات الأقصى بطريقة مُهينة، بسبب تلبيته دعوة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لزيارة الاحتلال.

وكان الوفد الإعلامي السعودي كان قد زار اليوم الثلاثاء، كنيست الاحتلال، والتقوا رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية آفي ديختر من حزب الليكود.

يتبع...