اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية الاعادة

وطن: اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء نتائج الانتخابات المحلية الاعادة للعام 2019، وهي نفس النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية دون تقديم اي طعن على النتائج الاولية لدى محكمة قضايا الانتخابات.

وقد قامت اللجنة صباح اليوم بنشر النتائج النهائية على موقعها الالكتروني، وتسليم هذه النتائج النهائية رسمياً إلى وزارة الحكم المحلي، متضمنة شهادات الفوز لكافة القوائم والمرشحين الفائزين في الهيئات المحلية التي جرت فيها الانتخابات المحلية يوم 13 تموز الحالي، إضافة ًالى القوائم التي فازت بالتزكية.