الأسير إسماعيل علي يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير إسماعيل أحمد خلف علي من بلدة أبو ديس شرقي محافظة القدس المحتلة، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ يومين احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة أن الأسير علي يقبع حاليا في زنازين معتقل "النقب" في قسم (8)، وبانضمامه إلى الاضراب يرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 8.

يذكر أن الأسير علي معتقل منذ تاريخ 12/1/2019، وصدر قرار إداري بحقه بذات التاريخ، وهو أسير سابق اعتقل أربع مرات، وقضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.