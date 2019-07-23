القدس المحتلة: أعضاء الوفد الصحفي السعودي يزورون نتنياهو في مكتبه

وطن: زار الوفد الإعلامي السعودي ظهر اليوم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مكتبه بالقدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه من المتوقع أن يستقبلهم أيضًا وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.

وكان أعضاء الوفد السعودي قد وصلوا أمس الاثنين لدولة الاحتلال، حيث التقوا في الكنيست رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر.

وقد تحدث ديختر إليهم بالعربية قائلا ان دولة "إسرائيل" قررت أن تبني علاقات مع الدول العربية وتحديدًا مع السعودية وعدم الانتظار حتى تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب.

وكان مقاطع فيديو بث أمس الاثنين وثق طرد الناشط والصحفي السعودي "محمد السعود" من باحات الأقصى بطريقة مُهينة، بسبب تلبيته دعوة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لزيارة الاحتلال.

وقام على إثرها جيش الاحتلال بشن حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين شاركوا في طرد الصحفي السعودي المطبّع.