لهذا السبب لم تصدر صحيفة "القدس" هذا اليوم

وطن: لم تصدر صحيفة القدس، الثلاثاء، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ أربعة شهور.

وتعد "القدس"، كبرى الصحف الفلسطينية، وأقدمها، حيث صدرت في العام 1951 وتتخذ من مدينة القدس، مقرا لها.

وقال منير الغول، عضو لجنة موظفي الصحفية، إن قرار الإضراب، جاء بعد "مفاوضات طويلة مع إدارة الصحيفة وعدم التزامها بوعودها الخاصة بدفع الرواتب".

وأضاف الغول:" عندما مست الأزمة لُقمة عيش أطفالنا، قررنا الخوض بالإضراب المفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبنا".

وتابع:" صحيفة القدس بيتنا، وهي مؤسسة وطنية، نسعى للحفاظ عليها، لكن لم نجد سوى الاضراب للتعبير عن الحالة التي وصل لها نحو 100 موظف في الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني، وقسم الإعلان".

وذكر الغول أن الإضراب عن العمل، سيستمر، إلى حين "حلّ الأزمة".

وسبق لصحفية القدس أن توقفت عن النشر مرتين في سنوات سابقة، لأسباب "غير مالية"، لكنها المرة الأولى، التي تتوقف بسبب إضراب موظفيها.

ووصف الغول الأزمة المالية التي تعاني منها الصحيفة بـ"العميقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأسس الصحيفة، محمود أبو الزُلُف في العام 1951، واتخذت من مدينة القدس مقرا لها.