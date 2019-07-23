صادرها منذ سنوات.. الاحتلال يعيد 17 مركبا لصيادي غزة

غزة- وطن: أعادت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قوارب صيد كانت صادرتها من الصيادين خلال الاعتداءات المتكررة بحقهم قبالة سواحل قطاع غزة في الأشهر والسنوات الأخيرة.

وبحسب نقابة الصيادين، فإن عملية تسليم القوارب تمت من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. مشيرةً إلى أنه سيتم تسليمها لأصحابها.

وهذه المرة الثالثة التي تعيد فيها سلطات الاحتلال قوارب الصيادين بعد مصادرتها منذ سنوات، وذلك بعد قرار قضائي انتزعته مراكز حقوقية لإعادة 165 قارب تم مصادرتها في اعتداءات مختلفة.