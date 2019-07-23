أعضاء في ثوري فتح لوطن: توسعة المقاومة الشعبية ومقاطعة منتجات الاحتلال وتجاوز أوسلو أبرز قرارات دورة المجلس السادسة

رام الله - وطن: اختتم المجلس الثوري لحركة فتح دورته السادسة، أمس الاثنين، والتي تأتي في ظل ظروف سياسية وميدانية صعبة، فرضت نفسها على أعمال المجلس الذي استمر لمدة 3 ايام.

فرج: المقاومة الشعبية بحاجة الى فعل حقيقي على الارض

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حسن فرج لوطن للانباء ان ملفي مقاطعة منتجات الاحتلال، والمقاومة الشعبية حظيا باهتمام المجلس الثوري في دورته السادسة، قائلا ان الجميع اتفق على ان المقاومة الشعبية بحاجة الى فعل حقيقي على الارض، ووضع خطط واليات قابلة للتطبيق بحيث لا تبقى المقاومة الشعبية شعار يطبق في مناطق محدودة وبمشاركة محدودة.

واضاف فرج انه جرى الاتفاق على وضع خطط داخلية لحركة فتح من اجل تفعيل كل الاطر في مشاركة حقيقية في فعاليات المقاومة الشعبية، وفتح باب الحوار مع الفصائل والقوى المختلفة لتوحيد الجهود باتجاه تفعيل المشاركة الشعبية والجماهيرية في المقاومة الشعبية للتصدي للتحديات القادمة واهمها صفقة القرن، وما تتعرض له القدس، وما يجري على الارض من محاولات التوسع الاستيطاني في كل المناطق.

واوضح فرج انه جرى التوافق علي تفعيل كل مرجعيات القدس ودعوتها الى ذلك سواء التابعة للسلطة الفلسطينية و منظمة التحرير او حركة فتح او الفصائل والقوى الاخرى، لكي يكون للكل الفلسطيني دور في التصدي للهجمة الصهيوامريكية التي تستهدف الارض الفلسطينية.

وبشأن ما اتخذ من قرارات ذات الصلة بالبعد الاقتصادي، اكد فرج ان المجلس الثوري اكد وجدد تبني حملة المقاطعة الدولية (بي دي اس)، اما على الصعيد الداخلي فقد تم وضع برنامج وخطة خلال المرحلة المقبلة لمتابعة المقاطعة، ودعوة الحكومة لتبني مواقف متقدمة لمراجعة اتفاق باريس الاقتصادي ودعم الاقتصاد الفلسطيني ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وقد تم تشكيل لجان لمتابعتها.

زكارنة: يجب تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بما يخص العلاقة مع الاحتلال

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة، لوطن، إن دورة المجلس الثوري جاءت في ظل هجوم أمريكي اسرائيلي، يستهدف القضية الفلسطينية بشكل كامل، واستمرار سعيهما لتنفيذ صفقة القرن.

وأضاف زكارنة أن المجلس الثوري ناقش سبل وآليات مواجهة السياسة الامريكية، وتنصلها من الاتفاقيات وحل الدولتين، كراعية لعملية السلام، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تجاه ذلك، من خلال تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، بما يتعلق باتفاقية اوسلو.

وأكد زكارنة أن توصيات عدة أصدرها "ثوري فتح"، وأن اللجنة المركزية والرئيس عباس سيتابعون ذلك، لافتا إلى أن الامور قد تصل الى الغاء الاعتراف باسرائيل، والغاء اتفاقية اوسلو، والتي الغيت من قبل اسرائيل لعدم تنفيذها.

واضاف أن القرارات السياسية تتخذها منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، مشيرا إلى أن الحكومة ستتابع مسألة تجريم من يستخدم بضائع المستوطنات، وإصدار دعوة لعدم شراء المنتجات الاسرائيلية، واتخاذ اجراءات لمواجهة الحصار والقرصنة ووضع حلول وبدائل، ووضع برنامج للصمود، من خلال دعوة القطاع الخاص لكي يكون شريكا في هذه المواجهة، ومراعاة ظروف الموظفين والجامعات.

وتابع "شركات الماء والكهرباء وغيرها تتحمل الدور.. الكل عليه أن يواجه".

الاتيرة: قريبا سنحصل على النفط من الخارج عن طريق الاردن

بدوره، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة لوطن، أن دورة المجلس الثوري تعد من اهم الدورات، نظرا للملفات التي جرت مناقشتها.

وأكد الأتيرة ان الثوري ناقش خلال جلساته العديد من الملفات، واولها الموقف الامريكي المنحاز للاحتلال، والتأكيد على القرار الوطني الذي لا لبس فيه ولا تراجع، وهو ضرورة افشال صفقة القرن، كما جرى إفشال مؤتمر البحرين مهما كلف الثمن.

واكد الاتيرة أن التغول الأمريكي في المنطقة العربية لتخويف الدول العربية من إيران واظهارها بانها ستأكل الدول العربية، من اجل التنازل عن القضية الفلسطينية، لن يسهم في تغيير موقفنا الثابت والرافض لكل مخططاتها.

واكد الاتيرة ان المجلس الثوري ناقش الملف اللبناني، نظرا للتخوفات مما يجري في مخيمات اللاجئين في لبنان.

وأردف "ندرك أن الأمريكيين سيجربون بكل الطرق توطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، ولذلك اتخذ المجلس الثوري جملة قرارات للتصدي لذلك، حيث ستشهد الفترة المقبلة تحركات بهذا الشأن، أبرزها التمسك بالحوار مع الحكومة اللبنانية، وكل أطيافه السياسية الرسمية والشعبية، مثمنا موقف المستوى الرسمي اللبناني رفض المشاركة في مؤتمر الخيانة بالبحرين.

ولفت الاتيرة إلى أن المصالحة كانت حاضرة على جدول أعمال المجلس الثوري قائلاً "موقفنا واضح من المصالحة، نحن جاهزون للتحرك والذهاب إلى غزة كوزراء ورئيس حكومة، غدا وليس بعد غد، في حال توقيع حماس على التزامها باتفاق المصالحة 2017".

أما أكثر الملفات والقضايا التي حازت على نقاش واهتمام المجلس الثوري كان ملف المقاومة الشعبية وضرورة تفعيلها، إذ قال الأتيرة "قضية النضال الشعبي والمقاومة الشعبية أخذت حيزا كبيرا من النقاش، والتي تشمل المقاطعة المشتركة لبضائع الشركات الاسرائيلية".

واضاف "ان المقاومة الشعبية ضعيفة، وهناك تراجع في المقاومة الشعبية"، لافتا الى ان المجلس درس اسباب ذلك التراجع وسيتم العمل على معالجته.

وكشف أنه "جرى اتخاذ قرارات بالتنسيق بين الحكومة وحركة فتح، بشأن المنتجات الاسرائيلية وسيتم الاعلان عنها قريبا".

كما أوضح الاتيرة أن فلسطين باتت قريبة من استيراد الوقود من الخارج، قائلا إن العراق أبدت استعدادها لتزويدنا بالنفط من خلال الخط الواصل بين حقول النفط العراقية ومصفاة البترول في الاردن، لافتا الى ان الاردن ابدت استعدادها لتزويدنا بالنفط الذي تستورده من الخارج، حيث سيكون هناك اجراءات مقاصة بيننا.

كميل: يجب الخروج من دائرة الاستنكار الى العمل الميداني

وكان من المقرر ان تتم الموافقة على ادخال اعضاء جدد الى المجلس الثوري للحركة، لكن ذلك الملف جرى تأجيله للدورة القادمة.

وقال عضو المجلس الثوري عبد الله كميل لوطن "تم تأجيل ملف تنسيب أعضاء جدد للمجلس الثوري، حيث ستقوم اللجنة المركزية بتقديم قائمة كاملة بالأسماء، حسب النظام الداخلي، في الدورة الكاملة حتى يتم اعتمادها من خلال التصويت عليها بشكل فردي"، لافتا الى ان عدد الاعضاء الذين سيتم التصويت على انضمامهم هو 17 عضوا.

واضاف كميل أن "دورة المجلس الثوري تأتي في ظل ظروف سياسية وميدانية صعبة".

واضاف "ما يجري في المنطقة يجب ان يخرجنا من دائرة الشجب والاستنكار، لأنه لم يعد ينفع مع سلطات الاحتلال المدعومة من أمريكا والمتسلحة بهرولة بعض الانظمة العربية باتجاه التطبيع، لذلك عبر المجلس الثوري، وفق كميل، عن ادانته الواضحة لعمليات التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية، وادانته لورشة البحرين واعتبرها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية".

واكد كميل أن المجلس أكد ضرورة الخروج من دائرة الادانة والاستنكار، الى دائرة العمل الميداني والجماهيري وتوسعته، عبر المقاومة الشعبية، قائلاً "هذه المقاومة يجب ان تتسع دائرتها ويجب ان يشارك بها الشعب الفلسطيني، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من الرد على ما تقوم به اسرائيل، وتمكننا من الرد على صفقة العصر".

واضاف كميل "المجلس الثوري اتخذ بعض الإجراءات وأبرزها منع المنتجات الاسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية، وهناك عمل جاد لتطبيق هذا القرار."

وحول تفعيل المقاومة الشعبية، قال كميل إن "الشعب الفلسطيني يقوم بدوره وحركة فتح على رأس هذا الدور، كما أن القيادة الفلسطينية والقيادات الميدانية الفتحاوية تقوم بدورها، وبالتالي نطالب ان يتم توسيع المقاومة الشعبية بحيث لا تقتصر على بعض البؤر، مثل كفر قدوم وغيرها، لأننا معنيون ان تتسع الدائرة لكي تشمل كل الاراضي الفلسطينية، وان تكون مقاومة منظمة ومؤثرة ومنتجة."