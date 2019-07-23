إيقاف مسؤول كروي أفريقي مدى الحياة لقبوله رشوة

وطن: فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عقوبة الإيقاف مدى الحياة على الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني للعبة، موكيتسي كجوتليلي، بسبب قبوله رشى فيما له صلة بالتلاعب في نتائج مباريات دولية.

وأضاف الفيفا في بيان، الاثنين، أن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرمت المسؤول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسري (50953 دولارا).

وقال الفيفا "الإجراءات الرسمية التي اتبعتها لجنة القيم ضد السيد كجوتليلي... تعود لتحقيق مكثف في عدة محاولات للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص السيد ويلسون راج بيرومال المعروف بتلاعبه بالمباريات".

وأضاف البيان أن الإجراءات بدأت في سبتمبر 2018.

وسيمتد الإيقاف على كجوتليلي ليشمل كافة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي وسيسري بدءا من اليوم الاثنين.

وأدت التحقيقات التي دامت طويلا في أنشطة بيرومال الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين ومسؤولين سابقين.

وتم إيقاف 7 لاعبين حاليين وسابقين عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم مدى الحياة في أبريل الماضي.

وعاقبت محكمة فنلندية بيرومال بالسجن لعامين في 2011 بسبب تقديمه رشى للاعبين وحكام للتلاعب في نتائج مباريات.