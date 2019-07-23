ليبرمان: نتنياهو رفض تنفيذ خطتي لاغتيال هنية

وطن: اتهم افيغدور ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتنا نتنياهو بعرقلة خطته لاغتيال اسماعيل هنية.

وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي في مدينة عسقلان ، متطرقا الى تعهدا باغتيال هنية في 48 ساعة بعد استلامه وزارة الجيش " أنه أعد خطة محكمة لاغتيال هنية إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد رفض ذلك."

واضاف " أنا تقدمت بخطة منظمة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وموقفي كان واضحاً، من أوقف الخطة، ومنع أية مبادرة هجومية كان نتنياهو".

وتابع ليبرمان تصريحاته خلال "أكثر من مرّة واحدة تقدمت بطلب وخطة للعمل وفق ما هو لازم، وإنه علينا العودة لعمليات الاغتيال، ولكن للأسف، أعود وأقول أن من منع ذلك كان نتنياهو".