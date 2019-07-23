بوريس جونسون رئيساً جديداً للوزراء في بريطانيا

رام الله - وطن: أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب خلفاً لرئيسة الوزراء المستقيلة، تيريزا ماي.

ومن المقرر أن يبدأ جونسون في تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة غداً الأربعاء.

وستتولى الحكومة الجديدة مهمة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، تمهيداً للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.

وفي أول تصريح له بعد فوزه بزعامة حزب المحافظين قال جونسون "سنحقق البريكست ونمضي في استكمال طموحات بريطانيا".

وأضاف جونسون "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا".

وكان جونسون من أبرز الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يتمتع بنظرة وتفاؤل دفع أعضاء الحزب لدعمه في الانتخابات الداخلية.