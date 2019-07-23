الدفاع المدني يتلف 534 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

رام الله- وطن: أتلفت مديرية الدفاع المدني في محافظة الخليل بالشراكة مع لجنة السلامة العامة في المحافظة والجهات ذات الاختصاص اليوم الثلاثاء، 534 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام، بسبب تآكل الجسم المعدني للاسطوانات وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ما يشكل خطر الاشتعال وتسرب للغاز المسال منها

وتمت عملية الإتلاف بقص صمامات الاسطوانات وتطبيق جسمها باستخدام باجر مجلس الخدمات المشترك ، بإشراف طاقم الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، حيث تم ضبط هذه الاسطوانات والتحفظ عليها خلال الجولات الميدانية لطواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة والشركاء في محافظة الخليل .

بدوره دعا مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل العقيد يزن يوسف عمر المواطنين إلى عدم قبول او استخدام الاسطوانات المتعرضة للضربات وأعمال صيانة ولحام أو يكون الاهتراء والتآكل واضحا فيها، والإبلاغ عن الاسطوانات المخالفة وغير المطابقة والتحفظ عليها لحين وصول طواقم الوقاية وعمل الإجراءات اللازمة لها، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين مع طواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة وتوفير وتطبيق شروط السلامة والوقاية في المنشآت والمنازل والمساكن، حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات.