تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير علاء الشبراوي

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم قرار الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير المعاد اعتقاله علاء يوسف عبد القادر الشبراوي(39عاماً) من سكان مخيم نور شمس، قضاء مدينة طولكرم، وذلك مدة أربعة شهور.

وأوضح مكتب "اعلام الاسرى"، بأن الأسير علاء شبراوي اعتقل سابقاً عدة مرات، وأمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال، وقد أعاد الاحتلال اعتقاله بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته بتاريخ 8/11/2018، وصدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر، ثم جدد له الاحتلال الأمر الإداري ثلاث مرات متتالية، بحيث يكون قد أمضى ثمانية أشهر خلف القضبان حتى الآن.

وأضاف بأن الأسير الشبراوي كان تحرر من آخر اعتقالٍ له في يوليو عام 2017، وذلك بعد أن أمضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد، فقد اعتقل على معبر الكرامة خلال محاولته السفر لأداء العمرة، كما وسبق أن اعتقل في شهر نيسان من العام 2006، وصدر بحقه حكمٌ بالسجن مدة تسع أعوام ونصف؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وقد أمضى محكوميته كاملة، وتحرر من سجن النقب في أواخر العام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن للأسير علاء الشبراوي شقيقاً آخر وهو الأسير بهاء الشبراوي، وهو معتقل منذ العام 2001، وهو يقضي في سجون الاحتلال حكماً بالسجن مدة 35 عاماً.