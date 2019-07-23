اجتماع للقيادة الخميس برام الله.. ولقاء بين الرئيس والملك الأردني غدا في عمّان

وطن: دعا الرئيس محمود عباس لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، مساء الخميس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "أمام التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات من قبل الجانب الاسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية، او استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، فإن سيادته دعا لاجتماع عاجل مساء الخميس، لاتخاذ قرارات هامة ردًا على كل هذه التحديات والتعديات".

وأشار إلى أن الاجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الاميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الاسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية.

وفي السياق، قال عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، حسين الشيخ في حسابه عبر "تويتر" إن الرئيس عباس سيلتقي الأربعاء، الملك الأردني عبد الله الثاني، واصفًا اللقاء بـ "المهم"، وقال إنه يبحث آخر التطوّرات السياسية.