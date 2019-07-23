نتنياهو يهدد غزة بعدوان "غير مسبوق"

وطن: هدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم، قطاع غزة بعدوان جديد "غير مبسبوق".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل" تسعى إلى التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة لكنها في الوقت ذاته تستعد لحملة عسكرية واسعة النطاق بحيث تنزل بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ضربة قوية لم يسبق لها مثيل، على حد زعمه.

جاءت تصريحات نتنياهو في إطار كلمة ألقاها في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى قتلى الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة في صيف عام 2014.

وقال نتنياهو "نعمل على تحقيق التهدئة ولكننا نستعد لشن معركة، وأي عملية عسكرية واسعة النطاق ستسدد ضربة لحماس وللجهاد الإسلامي"، مضيفا: "هذه ستكون ضربة عسكرية لم تتلق حماس والجهاد مثلها".

وتابع "لا أستطيع الدخول في التفاصيل ولكن الشركاء لهذه الاستعدادات، الذين يجلسون هنا يعلمون يقينا أن هذا ليس كلاما فارغا. نريد التهدئة ونستعد للمعركة".

وفيما يتعلق بأسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة، قال نتنياهو "إننا ملتزمون بإعادة كل من أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغيستو وهشام السيد إلى أحضان عائلاتهم، ولا أستطيع أن أعطي التفاصيل عن كل ما نقوم به ولكننا نقوم بأشياء كثيرة للغاية".

واختتم نتنياهو بالقول "ما نقوم به يسري على جميع جنودنا المفقودين وقد أثبتنا بأننا نفي بعهدنا عندما استرجعنا رفاة الجندي زيخاريا باومل من سوريا".

المصدر: سبوتنيك