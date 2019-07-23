فيديو| أبو عبيدة يحذر الاحتلال: ملف الجنود الأسرى قد يكون عرضة للنسيان والإغلاق نهائياً

وطن: حذر الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة من أن ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة قد يكون عرضة للنسيان والإغلاق تماماً في حال استمرت قيادة الاحتلال بالمماطلة في إنجاز صفقة الأسرى.

وقال أبو عبيدة في خطاب متلفز بث مساء اليوم، إن حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل وكذب منذ عام 2014، في ملف جنود الاحتلال الأسرى.

وأضاف أن أكبر دليل على مماطلة وكذب حكومة الاحتلال هو قضية المفقود في غزة "منغستو" اليهودي من أصول أثيوبية.

وأوضح أن الاحتلال لم يطرح قضية "منغستو" مطلقاً أمام الوسطاء الذين تدخلوا منذ سنوات في قضية الأسرى والمفقودين، و لم تحاول قيادة الاحتلال السؤال عن "منغستو" وعن مصيره، فهذه الحكومة تقسّم جمهورها على أساس عرقي وطائفي، وتمارس التمييز العنصري بكل وضوح وبلا خجل، حتى في القضايا ذات البعد الإنساني.

و أكد أن على قادة الاحتلال تعلم بأن الثمن الذي سيدفعونه أمام جثث قتلى هو ثمن متواضع مقارنة بالأحياء، لكن الواضح الذي لا لبس فيه هو أن قيادة الاحتلال تتهرب من مواجهة الحقيقة، ومن دفع الثمن، وتضحي بمعاناة جمهورها وعائلات جنودها وتستمر في تخديرهم ، وتمارس التسويف الدائم ومحاولة تدويل قضيتهم كما تفعل الحكومات الفاشلة".

و أضاف موجهاً حديثه لعائلات الجنود الأسرى: "أن هناك فرصةً حقيقية لحل قضية الأسرى والمفقودين إذا كانت قيادتكم جادةً في فتح هذا الملف ونحذّر بأنّه قد يكون عرضة للإغلاق نهائياً ولكم في قضية "رون أراد" عبرة".