رحيل الأديب عدنان كنفاني شقيق الشهيد غسان كنفاني

وطن: غيب الموت الأديب الفلسطيني عدنان كنفاني شقيق الشهيد غسان كنفاني، في العاصمة السورية دمشق، اليوم، عن عمره يناهز 79 عاماً.

عدنان محمد فايز كنفاني مواليد يافا عام 1940، ومقيم في سوريا، ودرس هندسة الميكانيكا، لكنه اتجه نحو الأدب والكتابة الصحفية.

يحمل عدنان كنفاني عضوية اتحاد الكتّاب العرب، وعضو الاتحاد العام الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين، وعضو المكتب التنفيذي للحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009.

صدر له العديد من المؤلفات، هي:

-غسّان كنفاني، صفحات كانت مطويّة.. "سيرة" دار الشموس/ دمشق 1998.

-حين يصدأ السلاح.. قصص، دار الشموس/ 1999.

-قبور الغرباء.. قصص، دار اليازجي دمشق/ 2001.

-على هامش المزامير.. مجموعة قصص قصيرة (ومترجمة للإنكليزية) اليازجي 2001.

-بِدّو.. رواية "وهو اسم قرية فلسطينية تقع شمال غرب مدينة القدس" اليازجي/ 2002.

-أخاف أن يدركني الصباح.. قصص "عن اتحاد الكتاب العرب" 2001.

-مسرحيّة وطنية "مونودراما" بعنوان "شمّة زعوط" عرضت على مسارح سورية 2002.

-وتطير العصافير.. مجموعة قصصية، دار الطارق/ دمشق 2005.

-رابعة.. رواية، دار الطارق/ دمشق 2005.

-خدر الروح.. قصص 2006 "عن اتحاد الكتاب العرب".

-بئر الأرواح وقصص أخرى... "عن مؤسسة فلسطين للثقافة 2007".

-رؤى.. بروق.. أطياف.. قوس قزح. قصص مشاركة في مجموعات قصصية مع مجموعة قاّصين. دار اليازجي، واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين/ دمشق.

-الجثة ودائرة الرمل (رواية).. عن دار الهادي، بيروت 2007.

-إيقاعات الذاكرة قصص 2008 اتحاد الكتاب العرب "جائزة د. نبيل طعمة للإبداع.

-معارج الإبداع "إعداد" 2009 الحملة الأهلية لاحتفالية القدس، مؤسسة فلسطين للثقافة.

-تحت الطبع: الحرية 313 (رواية).. الهالوك (قصص).. مجموعات قصصية، ومسرحيات وروايات وديوان شعر.

-يكتب أيضاً الشعر والمقالة والدراسة والبحث وينشر في الصحف والمجلاّت والدوريات المحليّة والعربية والأجنبية..

-مثّل الثقافة الفلسطينية في مهرجان دول حوض المتوسط في إيطاليا 2004.

-حاصل على جوائز على بعض أعماله الأدبية.

-شارك في مهرجان دعم الانتفاضة في طهران 2001.

-حائز على جائزة أفضل عمل إبداعي في مسابقة الخميني للإبداع في يوم القدس.

-شارك في مهرجان نصرة مقاومة الشعب الفلسطيني في إسبانيا 2005.

-عضو فخري في جمعية الفكر والأدب المعاصر، وفي جمعية كرمة بن هانئ، وفي ثلاثة من قصور الثقافة في القاهرة ـ مصر.

-كان ضيفاً في كثير من الندوات الإذاعية والتلفزيونية الأدبية في سورية ولبنان ومصر وتونس وليبيا والإمارات العربية المتحدة.

-كرمته جهات رسمية وخاصة على الكثير من أعماله الأدبية.

-جائزة وتكريم تجمع الأدباء الفلسطينيين العالمي للتميّز الإبداعي في القصّة.

-فائز بجائزة الدكتور المهندس نبيل طعمة للإبداع للعام 2008