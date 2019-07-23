ضبط 7 طن من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

رام الله- وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز تمكن مساء اليوم الثلاثاء من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي والتي تقدر بحوالي 7 طن في محافظتي القدس وأريحا.

وأفاد البيان أنه بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة من جهاز الإستخبارات العسكرية حول وجود كمية كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي في منطقة الرام بضواحي القدس، وعلى الفور تم إبلاغ جهات الإختصاص، ثم تم التوجه الى المنطقة حيث تم ضبط حوالي 4.5 طن من اللحوم المجمدة وبعد الكشف عليها قررت جهة الإختصاص إتلافها على الفور لعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي، واستكمالاً للمعلومة حول وجود كمية اخرى في محافظة اريحا حيث تم تشكيل قوة مشتركة ومداهمة المكان الذي توجد به اللحوم حيث تم ضبط حوالي 2.5 طن من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وتم التحفظ عليها لحين استكمال الاجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العامة.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن اي مواد فاسدة او مهربة من خلال الاتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية 132 او الصفحة الرسمية للجهاز من اجل توفير الامن الصحي والغذائي لابناء مجتمعنا الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني.