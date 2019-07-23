نمو في قاعدة مشتركي Ooredoo والأرباح التشغيلية EBITDA خلال النصف الأول للعام 2019

رام الله- وطن: أفصحت شركة Ooredoo فلسطين عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2019، مظهرةً نموًا وتوسعًا في قاعدة مشتركيها بنسبة 5% ليصبح عدد مشتركي Ooredoo ما يزيد عن 1.3 مليون مشترك كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعًا بقيمة الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 21% عن ذات الفترة من العام الماضي. فيما وصلت قيمة الإيرادات إلى 46.8 مليون دولار. كان الإفصاح عن هذه النتائج المالية من شركة Ooredoo حسب المهلة القانونية للإفصاح المالي والمتبعة وفقا للأنظمة والقوانين في فلسطين.

وتعقيبًا على الإفصاح المالي قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين ضرغام مرعي: "مستمرون بتحقيق إنجازات ملحوظة في قاعدة المشتركين والأرباح التشغيلية، وذلك يعود إلى ثقة المشترك الفلسطيني بخدماتنا وعروضنا، ونحن ملتزمون بوضع المشترك أولًا من خلال تقديم أفضل تكنولوجيا وشبكة بالإضافة إلى العروض والحملات المميزة من أقوى وأسرع شبكة فلسطينية".

وفي تعليقه على أخر التطورات في قطاع الاتصالات في فلسطين نوَه مرعي "إن هناك تحديات عديدة تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين ونحن جاهزون لمواجهتها، ومنها عدم السماح حتى الآن بإطلاق خدمات الانترنت عبر الموبايل في قطاع غزة أسوةً بالضفة الغربية. بالإضافة لتحدي الشرائح الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تنافس اقتصادنا الوطني بطريقة غير شرعية وغير عادلة. كما ونطالب بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بالحصول على الترددات اللازمة لاطلاق خدمات الجيل الرابع وهذا حق للمواطن الفلسطيني".

وبهذه المناسبة أعرب مرعي عن تقديره لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة طواقم الوزارة والتي تسعى وبإستمرار لتحسين البيئة التنظيمية للقطاع وتسعى لتطبيق جميع الخدمات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المشترك الفلسطيني بشكل عام، خاصةً مساعيها لمحاربة الشرائح الإسرائيلية وجهودها لاطلاق مشروع خدمة التناقل الرقمي والتي نسعى بالتعاون مع الوزارة إلى تطبيقها على أرض الواقع في الفترة القريبة.