جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في عرعرة بالداخل المحتل

وطن: هدمت سلطات الاحتلال فجر اليوم، الأربعاء، منزل عائلة إبراهيم مرزوق في قرية عرعرة داخل الخط الاخضر.

وفي ظل أجواء الغضب على جريمة الهدم، لم تسمح قوات الشرطة لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من الهدم.

ووقعت مواجهات اثناء عملية الهدم اعتقل خلالها ثلاثة أشخاص، كما أصيب آخرون.

وكانت قد عائلة مرزوق قد تلقت اخطارا من شرطة الاحتلال يفيد بأنه سيتم تنفيذ الهدم خلال أيام معدودة، وذلك ضمن حملة لهدم عدة مبان في عرعرة وعارة.

يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور صقر قد تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر من 50 منزلا ومحلا تجاريا خلال العام الأخير.