أيبك تجدد اتفاقية "الدعم والرعاية" لجمعية إنعاش الاسرة

وطن: جددت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك" اتفاقية الدعم والرعاية لجمعية إنعاش الأسرة لمدة ثلاث سنوات اخرى لمساعدتها على أداء رسالتها الوطنية والإجتماعية والإنسانية. وذلك تماشياً مع إستراتيجية الشركة ورؤيتها في مجال المسؤولية الإجتماعية والتي تتضمن دعم قطاعات التعليم والصحة والشباب والمشاريع الريادية ودعم ومساندة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والثقافية والفنية في فلسطين،

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المدير العام لجمعية إنعاش الاسرة السيد محمد خالد ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أيبك السيد نادر حواري.

وأشار السيد محمد خالد في كلمته أن أيبك ممثلة برئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي السيد طارق العقاد كانت وستبقى مسانداً وداعماً مهماً، وأشاد بما تقدمه أيبك تجاه أبناء الوطن والذي هو نموذج للعطاء طويل الأمد الذي من الجدير أن يساعد الجمعية على أن تخطو للمستقبل حيث أنها في طور توسيع وتطوير عملها لتستطيع دعم ومساعدة المزيد من الفئات، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العطاء والتكافل الاجتماعي داخل المجتمع وبين أوساط القطاع الخاص.

من جهته، أشاد السيد نادر حواري بالجمعية وانجازاتها ومساهماتها الواضحة في المجالات الإجتماعية والإنسانية والتربوية، وأضاف أن هذه الرعاية تأتي في إطار حرص مجموعة أيبك على دعم هذه الجمعية ومساندتها في أداء رسالتها وحرصاً على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في دعم هذا القطاع.

ومن الجدير ذكره أن جمعية إنعاش الأسرة هي جمعية خيرية تنموية غير ربحية، تأسست في مدينة البيرة، فلسطين عام 1965 بمبادرة قادتها مجموعة من النساء الفلسطينيات المتطوعات، واعتمدت الجمعية في هيئتها الإدارية النسائية على العمل التطوعي لتحقيق أهدافها الوطنية، علاوة على فريق عملها والذي يزيد عن114 كادر لتحقيق هذه الأهداف بكافة جوانبها الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطيني خاصة في مجال تمكين المرأة الفلسطينية وتأهيلها بمهنة تمكنها من أداء دور بارز في التنمية المجتمعية وإعانة أسرتها بفعالية وكفاءة، إضافة الى الاهتمام بالطفل والعناية به باعتباره أمل الأمة ومستقبلها.

كما أن أيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. أيبك هي إحدى أكبر المشغلين في فلسطين بكادر يتجاوز عددهم 1900 موظف/ة في شركات المجموعة، كما أن أيبك هي أحد المساهمين المؤسسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتمتلك أسهم في بنك فلسطين وشركة فلسطين للطاقة، وشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني، وشركة دار التمويل الاسلامي، وشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (Optimiza)