للشهر الرابع..الاحتلال يواصل عزل الأسير أحمد المغربي في ظروف قاسية

وطن: تواصل سلطات الاحتلال للشهر الرابع على التوالي عزل الأسير أحمد يوسف المغربي (44 عاما) من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، في ظروف قاسية للغاية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، في بيان، أن الأسير المغربي يقبع داخل زنازين العزل الانفرادي بقسم (12) التابع لمعتقل "مجدو" منذ تاريخ 24/3/2019 ، وذلك بقرار من مخابرات الاحتلال (الشاباك)، بذريعة أنه يُشكل خطر على أمن إسرائيل.

وأضافت أن الأسير المغربي متواجد بالعزل منذ تاريخ 1/6/2017، وتنقل بين أكثر من عزل منذ هذا التاريخ، وتم تمديد أمر العزل بحقه مراتٍ عدة لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ولفتت الهيئة أن الأسير المغربي يواجه أوضاعاً صحية صعبة، فهو مصاب بمرض يُدعى cbk يُسبب له تفتت في العضلات وتضخم في عضلة القلب، وهو بحاجة ماسة لعناية طبية فائقة لوضعه الصحي.

من الجدير ذكره أن الأسير متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ومعتقل منذ تاريخ 27/5/2002 ومحكوم بالسجن لـ 10 مؤبدات، وقد قضى في وقت سابق ما مدته 9 أعوام في العزل، ونال حريته عقب إضراب الكرامة عام2012 ، لتقوم المخابرات الإسرائيلية بعزله مرة أخرة دون أي مبررات وتحرمه من زيارة ذويه، حيث لم تتمكن زوجته من زيارته منذ 13 عاماً.