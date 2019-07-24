وزير الاشغال: إحالة مبدئية لمشروع أعمال البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية بكلفة 18 مليون يورو

وطن: - إعتمد وزير الأشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة الإحالة بشكل مبدئي لمشروع الاعمال البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية الداخلية لمشروع انشاء منطقة جنين الصناعية.

وذكر بيان صحافي صادر عن الأشغال العامة، اليوم ، أن زيارة إعتمد الاحالة المبدئية للمشروع، وذلك عبر تمويل من بنك التنمية الإنمائي الألماني، وبتكلفة وصلت إلى نحو 18 مليون يورو.

وقال زيارة أن الحكومة تبذل جهوداً مضنية لتنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاع البنية التحتية رغم الأزمة المادية التي تعصف بها، وذلك عبر تعزيز العلاقة مع المؤسسات الدولية الشريكة، والتعاون معها لتفيذ مشاريع ذات أولوية.