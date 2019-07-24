الاحتلال يهدم آبارا ويجرف أراضي في خربة "أم الخير" جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، المحمية الطبيعية في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، ودمرت أربع آبار فيها.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، إن جرافات الاحتلال هدمت أربع آبار للمياه، وجرفت أراضي المحمية واقتلعت اشجارها، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.

وأقدمت قوات الاحتلال قبل نحو اسبوعين على هدم متنزه للأطفال، وآبار المحمية الطبيعية والمكونة من تسعة آبار، واقتلعت الاشجار الحرجية في المحمية بحجة انها منطقة تدريب عسكرية.

وتبلغ مساحة المحمية 750 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية، وتعتبر متنفسا لسكان التجمعات البدوية شرق يطا، ويعتمدون على آبارها في سقي اغنامهم.

الجدير ذكره ان منطقة شرق يطا ومسافرها تعاني من هجمة شرسة على اراضي وممتلكات المواطنين من قبل الاحتلال والمستوطنين بغرض التوسع الاستيطاني وترحيل المزارعين والسكان البدو من اراضيهم.