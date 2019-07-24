نتنياهو يرحب بجونسون .. وجونسون لا يلعب نفس البطولة مع ترامب

وطن- ريم أبو لبن : وكأن قدميهما قد سارتا جنبا إلى جنب للوصول إلى صالون حلاقة أمريكي، حيث التسريحة الموحدة ذاتها والصبغة الذهبية التي تعلو رأس الهرم الأمريكي والحكومة البريطانية.

جونسون وترامب، متشابهان في الشكل الظاهري والوجداني، حيث يلوحان بيديهما ليقولا سوية وأمام العالم: ولدنا غريبين معا، وأصل الحكاية في نيويورك، حيث ولدا في تلك المدينة التي تعج بالحكايات والفن والأزياء، وبهذا فإن جونسون يمتلك جنسيتين، بريطانية وأمريكية.

الحليف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد هنأ نتنياهو بفوزه بالانتخابات الإسرائيلية الاخيرة واعتبره منقذا لعملية السلام، بينما شد على يدي بوريس جونسون وبعد انتخابه كرئيس للحكومة البريطانية وزعيم جديد لحزب المحافظين، ليقول له في خطاب بواشنطن بأنك (ترامب بريطانيا).

وقالت ترامب في خطابه: "لدينا رجل جيد سيكون رئيس وزراء بريطانيا الآن".

وكان ترامب قد قارن نفسه بزعيم حزب المحافظين الجديد بوريس جونسون، وقال إنه أدى عملا رائعا كوزير للخارجية.

وفي المقابل، أبدى بوريس جونسون إعجابه بأسلوب تعامل الرئيس ترامب مع الشؤون السياسية، وقال مازحا "أنه يريد أن تتاح له الفرصة لاستخدام تويتر كثيرا مثلما يفعل ترامب".

وقال جونسون، المعروف بأداء دبلوماسي لا يخلو من زلات اللسان: "في الحقيقة أعتقد أن النهج الذي اتبعه دونالد ترامب، في السياسة آثار خيال الناس في أنحاء العالم".

ويذكر أن جونسون قد تم انتخابه ليكون خليفا لرئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكان الرئيس ترامب قد حث ماي على مغادرة الاتحاد الأوروبي ولأكثر من مرة دون أن تدفع "سنتا" واحدا، كما أن جونسون عاد لبروكسل لينفذ وعده الشهير: "بريكست باتفاق أو بدون اتفاق"، حيث سيفاوض بشراسة ولن يقدم أي تنازلات".

وعن تشابه المواقف لدى جانسون وترامب، قال المحلل السياسي جورج جقمان لوطن: "من المبكر إطلاق أحكام نهائية حول السياسة التي سينتهجها جونسون وضمن منصبه الجديد، وذلك لأن مصالح الدولة ذاتها هي من تقرر بخصوص السياسات في المنطقة، كما أن موقف بريطانيا واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية".

أضاف: "بناء على المؤشرات الموجودة يوجد بعض التقارب ما بني جونسون وترامب، لاسيما وأن ترامب يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وهذا موقف يؤيده جونسون".

وتابع قوله : " هناك توجهات شعبوية لدى الاثنين، حيث انهما وصلا لدرجة عامة من (الغوغائية) في مخاطبة أحاسيس ومشاعر الجهمور العام بمعزل عن المصالح الفعلية".

فيما أوضح بان مراحل الترحيب الاولى التي ظهرت لدى ترامب ونتنياهو نتيجة فوز جونسون هي مؤشرات ولكنها غير كافية لتقيم المستقبل، حيث يتوقف الأمر حول المصالح الكبرى والداخلية لدى بريطانيا، والتي تؤثر على السياسة.

واشار بأن مصالح الدولة والعناصر الاقتصادية الداخلية والتي تؤثر على حزب المحافظين في أي انتخابات قادمة هي من ستظهر وستؤثر في سياسات جونسون في بريطانيا.

لا يلعبان بنفس البطولة"

جونسون وترامب، تسلقا عالم السياسة، ويمتلكان شخصية سياسة "غير تقليدية"، إلا انهما يعرفان بتراجعهما السريع عن بعض مواقفها، كما أن بعض المحللين قد يصعب عليهم التنبؤ بقراراتهم.

الاثنيان يتفنان في السخرية من المواقف السياسية، إلا أن جونسون لا يلعب مع ترامب بنفس البطولة، ولا يتساوى معه بالقوة، وهذا من وجة نظر النقاد الألمان.

ويذكر بان جونسون قد سخر من أصول الرئيس الأمريكي باراك اوباما الافريقية، فيما هاجم ترامب مؤخراً نائبات الكونغرس بسبب أصولهن الاجنبيه.

كما ان الاثنين يتفقان في تطرفهما تجاه الدين الاسلامي، حيث اعتبر جونسون بأن الاسلام سبب لتراجع وتخلف العالم الاسلامي، بينما صرح ترامب بأن الاسلام يكره الامريكيين.

وقد وجهت لجونسون اتهامات بكونه معاد للإسلام والمسلمين وخاصة بعد كتابه لمقال في مجلة الشاهد عام 2005 وينتقد به المسلمون عقب الهجمات التي وقعت في لندن.

الصحفيون الأوروبيون يلقبون جونسون بـ "الصحفي المحبب لتاتشر"، أي المحبب للسياسية البريطانية مارغريت هيلدا تاتشر والتي كانت تتولى منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة للفترة من 1979 إلى 1990.

جونسون من أصول تركية ومسلمة !

وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، والرئيس الجديد للحكومة زعيم حزب المحافظين ينحدر من عائلة تركية مسلمة، غير أن جده الاكبر من اصول تركية شركسية وهو علي كمال بك، والذي كان اخر وزير داخلية للدولة العثمانية، وهو من ألقى القبض على كمال أتاتورك.

كما ان جونسون من اصحاب الجنسية المزدوجة، حيث ولد يوم 19 يونيو / حزيران عام 1964، ومنح الجنسية البريطانية والأمريكية معا.

وتلقى تعليمه في مدرسة بريمروز هيل الابتدائية، ودرس في كامدن المدرسة الأوروبية في بروكسل وكلية إيتون وكلية باليول في أكسفورد.

جونسون بدأ حياته المهنية في مجال الصحافة بعمله في صحيفة "التايمز"، يلنتقل فيما بعد للعمل في صحيفة "الديلي تلغراف"، حيث عمل كمساعد لرئيس التحرير. وفي عام 1999 عين رئيس تحرير مجلة (الشاهد).

في انتخابات عام 2001 انتخب جونسون لمجلس العموم، وأصبح واحدا من أبرز السياسيين في بريطانيا، وقد كتب العديد من الكتب أيضا. كما تولى عمدة مدينة لندن عام 2008.

رئيس الحكومة السابقة، تيريزا ماي قامت بتعين بوريس وزيرا للخارجية عام 2016، الا انه استقال من منصبه عام 2018 احتجاجا منه على سياسة ماي، فيما يتعلق بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

واليوم، جونسون يتوج رئيسا جديداً للحكومة البريطانية بعد فوزه على منافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت.

ويعرّف جونسون بين أوساطه بأنه محافظ دولة واحدة وارتبط بالسياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية

وهو من اهم المؤيدين لدولة الاحتلال، فيما اعلن أثناء توليه منصب عمدة لندن بانه "صهيوني متحمس"

"نتنياهو بحب جونسون"

دولة الاحتلال أعربت عن ارتياحها لانتخاب بوريس جونسون، كرئيسا للحكومة البريطانية وخليفا لزعيمة حزب المحافظين منذ عام 2016 تيريزا ماي، معتبرة بأن جونسون سوف يظهر تعاطفا معها ومع الجالية اليهودية في بريطانيا.

فيما أن حكومة الاحتلال ترى بأن جونسون يدرك تحدياتها في المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية والتهديد الإيراني.

وفي تصريح سابق، وصف جونسون نفسه بأنه " صهيوني حتى النخاع"، ونقل عنه موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي قوله إنه "صهيوني متحمس"، وإن "إسرائيل" هي البلد العظيم الذي يحبه.

الخبير في الشأن الاسرائيلي فايز عباس أوضح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو حليف وصديق لليمين "الفاشي"، حيث أن علاقاته مع الأنظمة اليمينية في أوروبا والولايات المتحدة قوية، كما ان بوريس جونسون، المنتخب كرئيسا للحكومة البريطانية والمحسوب على "اليمين" هو الأقرب والمحبب لدى ننتنياهو بشكل خاص، حيث عاش في دولة الاحتلال وكمتضوعاً في المستوطنة الزراعية "الكيبوتس" كفارهامسيه في الشمال.

قال عباس لوطن : "دولة الاحتلال قد اعربت عن ارتياحها بشكل تام تجاه انتخاب جونسون كرئيساً للحكومة البريطانية، وتدعي الاحتلال بان (لا سامية) في بريطانيا، وبأن جونسون سياهم في محاربة السامية والسياسيين الذين ينتقدون سياسة الاحتلال تجاه القضية الفلسطينية والامور الاخرى".

أضاف: "جونسون هو الأكثر قرابا لنتنياهو من رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماري ماي، والحكومة البريطانية كانت تقف دائما إلى جانب دولة الاحتلال ولكنها في ذات الوقت كانت تنتقد سياستها بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بحل الدولتين".

فيما أوضح بأن دولة الاحتلال تعتقد وبعد انتخاب جونسون كرئيسا للحكومة البريطانية بان سياسة الحكومة سوف تختلف وبان جونسون سيقف بجانبها بالسراء والضراء كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال عباس : "الادارة في لندن هي ليست ذاتها في واشنطن غير أن 90% من اليهود اليمينيين الاستيطانيين يحيطون بالرئيس ترامب، وهذا الأمر غير موجود في بريطانيا، لذلك سيوجه جونسون انتقادات لاسرائيل وستكون (خفيفة) وليست (نارية)".

يذكر أن بوريس جونسون (55 عاما) والذي تولى منصبه الجديد، قد أثار كثيرا من الجدل خلال السنوات الثلاثين الماضية، لكن ذلك لم يعرقل صعوده نحو أعلى مراكز السلطة بالبلاد، وهو الان يتربع على عرش الحكومة البريطانية وبشعر "ذهبي".