الإغاثة الزراعية و مجموعة شركات الأخوة العرب توقعان اتفاقية "عائلات فلسطينية منتجة" في الخليل

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و مجموعة شركات الاخوة العرب و المستقبل للأننابيب المعدنية و سما للأنظمة الميكانيكية اتفاقية عائلات فلسطينية منتجة في محافظة الخليل، وذلك بحضور غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل و بلدية دورا و مديرية عمل دورا و ممثلي شركات الاخوة العرب.

وقال نائب المدير العام للإغاثة الزراعية السيد منجد ابو جيش أن هذه الإتفاقية مميزة نظرا لأنها مبادرة مجتمعية مسؤولة من القطاع الخاص الفلسطيني ، و اضاف ابو جيش ان الإغاثة الزراعية تسعى دوما لتعزيز القطاع الخاص و عقد شراكات وتحالفات معه على كافة الاصعدة و ذلك يتضح من خلال اصرار المؤسسة في تعاقداتها مع الشركات الفلسطينية على أن تكون المنتجات و المواصفات فلسطينية ذات جودة عالية .

و أوضح مدير عام شركة الاخوة العرب السيد علي نصر أن هذه الإتفاقية تأتي من باب حرص الشركة و القطاع الخاص على الإستثمار في العوائل الفلسطينية الفقيرة و تحويلها من تلقي المساعدات لأن تكون عائلات منتجة ، و أضاف أن مجموعة شركات الأخوة العرب تتبنى مبادرات مجتمعية مختلفة و لكن هذه المبادرة مميزة نظرا لشراكتها مع جهة تنموية رائدة و موثوقة في المجتمع الفلسطيني وهي الإغاثة الزراعية.

كما شدد السيد نصر على ضرورة تعميم هذه التجربة و مشاركتها ما باقي شركات القطاع الخاص لما فيها من فائدة على المجتمع الفلسطيني.

و يشار الى ان المبادرة تهدف لخلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص و المنظمات الاهلية للشراكات ذات الاثر الإجتماعي ( الحد من الفقر و البطالة)، توفير مشاريع صغيرة مدرة للدخل للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية ، تقديم التدريب و المتابعة للأسر الفقيرة للتأكد من استدامة المشاريع الصغيرة و تفعيل الشراكات مع مسرعات الاعمال و جهات التمويل لتوسيع المشاريع الناجحة و دعمها .