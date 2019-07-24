البنك "الاسلامي العربي" يستقبل وزير الاقتصاد الفلسطيني و القنصل الفرنسي ومحافظ بيت لحم

وطن: استقبل البنك الإسلامي العربي بمقره في بيت لحم (المنطقة الصناعية) وفداً رفيع المستوى ممثلا بمعالي وزير الإقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ومحافظ بيت لحم السيد كامل حميد والقنصل الفرنسي بيير كوشار ووفداً مرافقاً لهم والمطور المسؤول عن المنطقة الصناعية في بيت لحم السيد سمير حزبون والسيد علي شعث مدير الهيئة المسؤولة عن المناطق الصناعية وذلك خلال جولتهم للمنطقة الصناعية في محافظة بيت لحم و مثل البنك مدير فرع بيت لحم السيد موسى شحاده ومدير مكتب بيت لحم (المنطقة الصناعية) السيد يوسف عقابنه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة الوفد للمنطقة الصناعية في محافظة بيت لحم لزيارة الشركات والمنشآت والمصانع و ذلك لمناقشة العراقيل التي تواجه المستثمرين و التنسيق بين المطور للمنطقة والجهات الحكومية بهدف العمل على تنشيط وتشجيع الإستثمار في المنطقة الصناعية مستقبلا وفتح أفاق أمام تفعيل المرحلة الثانية والتي تشمل تشغيل عشرين مصنعاً جديداً .

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة من قبل البنك الإسلامي العربي في سبيل النهوض بالإقتصاد الفلسطيني ودوره الفعال في دعم المنشآت والمشاريع وأصحاب المهن وتقديم التسهيلات الممكنة لهذه الفئة و لجميع شرائح المجتمع.

ومن جانبه رحب مدير فرع بيت لحم السيد موسى شحادة بالوفد ونقل تحيات المدير العام للبنك الإسلامي العربي السيد هاني ناصر و اعرب عن سعادته بهذه الزيارة مشيرا الى أن البنك يعمل دائما لتقديم أحدث الخدمات المصرفية الاسلامية المتطورة والعصرية لتسهيل أعمال المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمار، و أطلع شحادة الوفد على حزمة الخدمات الالكترونية المتطورة التي يقدمها البنك الاسلامي العربي بالإضافة الى اطلاعهم على أحدث و أول فرع متنقل على مستوى البنوك الاسلامية في فلسطين "بنكي ع الطريق" و شكر الوفد على زيارتهم الكريمة لمقر البنك.