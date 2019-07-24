إعتذار باراك تذكرة في قطار الاسرلة

كتب: عوض عبد الفتاح

لم يكن ليضطر مجرم الحرب إيهود باراك، تقديم الاعتذار عن جريمة إعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين الفلسطينيين، حملة المواطنة الإسرائيلية، اثناء هبتهم الشعبية الوطنية العارمة عام٢٠٠٠، لولا الاعتبارات الانتخابية وشهوته للعودة الى المشهد السياسي الصهيوني . و جاء هذا الاعتذار بعد أن ضغط بعض المتأسرلين العرب، في حزب ميرتس، وذلك حتى يصبح التحالف الانتخابي معه "حلالا". أي أن هذا الاعتذار لم يصدر عن صحوة ضمير، أو بعد مراجعة مبدئية وجذرية لسياسة عنصرية وإستعمارية كان شريكا في صياغتها ومنفذاً لها بوحشية، بحق شعبنا الفلسطيني ككل، وليس فلسطينيي ال ٤٨ فقط .

ليس سلوك المتأسرلين العرب في ميرتس، سلوكا منعزلاً عما يجري من تدهور في نوع الخطاب السياسي، في أوساط المجتمع الفلسطيني، وبعض الأحزاب العربية المركزية، الخطاب الذي ينحو بوعي او بدون وعي، نحو الذوبان في خطاب الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية الهادف إلى استعادة صورتها السابقة الكاذبة . يتجلى التعبير عن الانزلاق في هذا الخطاب، من خلال اختزال المعركة الانتخابية السياسية في اسقاط نتانياهو، والاستعداد للعب دور الكتلة المانعة لكتلة يمينية أخرى مرعوبة من فقدان إسرائيل لصورتها في الغرب، وتتوعد في حالة فوزها بتدمير المقاومة والمجتمع في بقطاع غزة لتسهيل إعادة سلطة رام الله الي القطاع لاستئناف المفاوضات، (طبعا تقسيم الضفة الغربية بين السلطة الفلسطينية والمستعمرين الصهاينة). وهو خطاب يهدد الوعي الوطني، ويحاصر من بقي متشبثا بالهوية، وبمفهوم العدالة المرتبط بتفكيك المبنى الصهيوني العنصري، ويهدد الانجازات الوطنية الكبيرة والنوعية التي حققناها على مدار عشرات السنين ، وذلك من خلال إعادتنا الى حقبة الخمسينات، والستينات، ولكن بتبرير إيدلوجي، يقوده متعلمون.

ولذلك فإن مساعدة ايهود براك، أو حزب العمل الصهيوني، على العودة إلى المجتمع العربي بعد أن طُرد منه شر طردٍ، على اثر جرائمه، التي ارتكبها بحق المواطنين العرب ، والشعب الفلسطيني عامة، و بتأثير حالة الوعي الوطني الشاملة التي أعقبت هبة القدس والأقصى، تعتبر تجردا كاملا من الاخلاق الوطنية، والحكمة السياسية، خاصة وأن المجتمع الفلسطيني بأشد الحاجة إلى ما يوطد حصانته الداخلية في ظل حالة التخبط و التفكك السياسي الوطني. وهذا بطبيعة الحال ينطبق أيضاً على المبادرات الجديدة التي تسعى إلى تجاوز الأحزاب الوطنية القائمة، من جهة اليمين وليس من جهة اليسار. أي تلك التي تريد أن تخطو بخطوات اسرع او بخطابٍ آكثر هبوطاً من خطاب بعض القوى القديمة ،التي بدأ بعضها يغازل اليمين، و بعض آخر يسعى إلى التحالف مع ما تبقى من اليسار الصهيوني والمركز الصهيوني. وإذا أضفنا إلى كل ذلك، تفكك المشتركة، والتربص بالمركب السياسي الوحيد الذي يتصدى لهذا الهبوط والإنحراف( التجمع ونخبة مثقفة واكاديمية واسعة )، وما ينتج عن هذا التفكك والتربص، من عواقب وخيمة على المناخ المجتمعي العام ، فيمكن القول اننا أمام كتلة خطيرة كبيرة آخذة بالتشكل، وقد تكون جارفة تدفع بمجمل الجسم السياسي إلى الوضع الذي ساد عشية وبعد توقيع اتفاق أوسلو. وما يعزز هذا الخطر، هوالتحولات في الطبقة الوسطى الفلسطينية الاخذه بالتوسع داخل الخط الأخضر والانعزال عن الهم العام ، والتي يتغير مزاجها ، واولوياتها، واهتماماتها. لقد باتت الرغبة بالاستقرار ، والانغماس بذاتها، وتحقيق النجاحات الفردية، مكوناً من مكوناتها الجديدة. ولهذا تصبح النخبة التي تنتج المعرفة، والفكر النقدي ، والمتيقظة لما يجري من مخاطر، أمام تحدٍ كبير، ومسئولية ثقيلة. وهناك حاجة الى رفع الصوت أكثر، واقوى.

وفي غاية الخطورة أن يتملك بعض هؤلاء المتيقظين شعور بالعجز أمام هذه الكتلة الاجتماعية، السياسية واللاسياسية، وكأنه علينا ان نتكيف معها، من خلال تخفيض مستوى الخطاب ، وتعديل اللغة والمفردات، لأن من شأن ذلك هدم كل إمكانية للنهوض والتجدد والاستمرار . لا شكّ أن ضغط الحالة المترهلة الراهنة كبير، وثقيل، وسيكون مصحوباً بوعود بتحسين أوضاع الناس اليومية ، وإغراءات كثيرة، شرط أن تتخلى عن أهم عناصر قوّتك كشعب، لا وهي هويتك الوطنية ، المطلوب تحويلها إلى فولوكلور، بديلآ عن كونها المحفز الأساس للفعل الجماعي، الذي وحده يقود الى تحقيق حقوقك بدون ان تفقد كرامتك، وبدون ان تتحول إلى مستهلك تابع لنموذج مشوه من انتاج المستعمر.

لقد نجحت أجنحة الحركة الوطنية داخل لخط الأخضر ، أواسط التسعينات، عبر جهدٍ مُركّز، وإرادة صلبة، وتماسك أخلاقي عالٍ، في الوقوف أمام جرف أوسلو، وإعادة تشييد التيار القومي في الداخل بصورة اقوى من ايّ وقت سبق، وبحلة جديدة، حديثة وعصرية وهو قادر ألآن على التغلب على ألصعاب التي تراكمت داخله ، وخارجه، والبناء على ، وتجديد ما راكمه من رأسمال بشري ومعنوي.