قوات الاحتلال تعترض وفدا أوروبيا لدى زيارته للأغوار

وطن: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وفدا أوروبيا لدى زيارته للأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن الوفد قدم من عدة دول أوروبية، بدعوة من مؤسسة "بتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية للاطلاع على أوضاع المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأضاف ان قوات الاحتلال اعترضت الوفد، وحاولت منعه من دخول منطقة الرأس الأحمر، لكنه تمكن من زيارة خربة الحمة، وقرية بردلة، واطلع على معاناة الأهالي فيها جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.