عبد الرحمن التميمي يكتب لوطن: برسم الاجابة-هيئة تسوية الاراضي والمياه

في الوقت الذي يشتد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على السيطرة على مصادر الارضي والمياه تقوم هيئة تسوية الاراضي والمياه بمشروع " الطابو" وتسجيل الاراضي الذي اصبح الشغل الشاغل لمعظم القرى الفلسطينية التي ينفذ فيها المشروع.

وبالرغم من الجهود المشكورة والمبذولة من قبل فريق عمل هيئة تسويق الاراضي والمياه، إلإ أن عددا كبيرا من التساؤلات يثيرها هذا المشروع، هذه التساؤلات ما زالت بحاجة إلى إجابات شافية من قبل الهيئة ومنها:

- كيف يتم تحديد رسوم تسجيل الاراضي؟، حيث أن هناك اختلافا كبيرا بين قرية وأخرى بدون أي تبرير منطقي من فريق العمل.

- لماذا يخضع المواطنون لابتزاز المساح المكلف؟، عند طلب المواطن افراز الارض، ولا يسمح للمواطن بفرز الارض للمالكين عند المساح الذي يريد.

- لماذا لا يتم تسجيل الاراضي المصادرة، وان تقوم بمسح الاراضي- باستخدام الصورة الجوية؟

- لماذا لا يتم التشاور مع المواطنين حول الرسوم، وهل هناك نظام خاص للاعتراض والمساءلة القانونية؟

- الموضوع الاهم، إذا كان مواطن يملك ارضاً مصادرة ولم يتم تسجيلها باسم المالك، ماذا سيحدث لهذه الاراضي في المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية ان حدثت؟ وما هو الوضع القانوني لهذه الاراضي؟

بصراحة هذه الاسئلة تثير توجسات اجتماعية واقتصادية، واهمها هواجس سياسية لا بد من الاجابة عليها، وبشكل لا يثير الشكوك.

حتى يكون الامر تسوية حقيقية لا بد من اجابات من هيئة تسوية الاراضي.