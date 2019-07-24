الاحتلال يبدأ بتصدير الغاز لمصر في غضون 4 أشهر

وطن: قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتز، في تصريحات لرويترز، إنَّ إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.

وذكر الوزير أنَّ اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط مع مصر، الواصل بين عسقلان والعريش في مصر، سيتم استكماله "في غضون أسابيع".

وسيكفل تدفق الغاز بدء تطبيق اتفاق مهم للصادرات بقيمة 15 مليار دولار، بين "ديليك" للحفر وشريكتها "نوبل إنرجي"، مع شركة مناظرة في مصر، فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه الاتفاق الأكثر أهمية بين الطرفين منذ إبرام اتفاق سلام في عام 1979.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي، وبنية تحتية متطورة تمتلكها، لكي تصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتوزيع الغاز، وهو ما يمثل تحولاً مهماً للبلد الذي أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.

وسيجلب الاتفاق الذي وقع في أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلَي تمار ولوثيان، إلى شبكة الغاز المصرية.

في هذا الصدد، قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن شركات إسرائيلية، بدأت بتغييرات على عقد تصدير الغاز لشركة (دولفنيوس) القابضة المصرية (خاصة)، خلال الفترة المقبلة، لزيادة تدريجية في إمدادات الغاز، والتقليل من خطر حدوث انقطاعات.

ونقلت بلومبيرغ، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنَّ التغييرات تستهدف وصول تدفق الغاز الإسرائيلي لمصر، إلى ذروته، على مدار 3 سنوات مقبلة، وتفادي حدوث أي انقطاع.

وقالت المصادر إن الشركات الإسرائيلية «تسعى إلى جعل تدفق إمدادات الغاز بأكملها غير قابل للانقطاع».

وينص العقد الحالي، الذي وقّع في فبراير/شباط 2018، على توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وتخضع نصف الكمية للتقلبات، ما يعني أن الإمدادات يمكن أن تختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.