الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف هدم منازل الفلسطينيين

وطن: طالبت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الاحتلال بوقف هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين، وذلك بعدما هدمت قوات الاحتلال أمس الأول 16 مبنى سكنيا في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، وهيمن الموضوع على جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وقالت المسؤولة الأممية إن ممارسات الاحتلال أدت إلى تهجير تسعين فلسطينيا، بما في ذلك 58 طفلا، وأضافت أن المباني التي هدمت أو صادرتها سلطات الاحتلال بلغت 66.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن التقييم الأولي كشف عن تأثر أكثر من ثلاثمئة شخص بعمليات الهدم .

ويخشى سكان بلدة صور باهر من تعرض عشرات المباني الأخرى للهدم في المستقبل القريب.

وتدعي سلطات الاحتلال أن قرار الهدم يعزى إلى قرب تلك المباني من جدار الفصل الإسرائيلي، رغم أن تلك المباني تقع في مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية.

وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرح أمس بأن هدم الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة لا يجوز، إلا إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى. وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة.