مقتل 161 شخصا في بنجلادش ونيبال بسبب السيول

وطن: قال مسؤولون حكوميون، إن السيول العارمة أسفرت عن مقتل 61 شخصا على الأقل ونزوح ما يقرب من 800 ألف شخص وإغراق آلاف المنازل في نحو ثلث أنحاء بنجلادش، وذلك إثر هطول أمطار موسمية غزيرة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث إن السيول، وهي الأشد منذ عامين، أضرت بنحو ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص.

ومع بدء انحسار المياه، عبر السلطات عن قلقها من تفشي الأمراض المعدية في البلد الذي يقطنه أكثر من 160 مليون نسمة.

وقال شاه كمال وكيل وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث، "مع انحسار مياه السيول في أنحاء البلد، هناك احتمال لتفشي الأمراض التي تنقلها المياه".

وفي نيبال المجاورة، قالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية دمرت خمسة منازل يوم الثلاثاء، وقتلت ثمانية أشخاص في منطقة جولمي غرباً. وأعلن ديباك باسنيت مسؤول الشرطة فقدان أربعة آخرين وإصابة اثنين.

وتقول السلطات في نيبال إن الوفيات الأحدث ترفع عدد ضحايا الأمطار إلى 100 قتيل على مدى الأسبوعين الماضيين، فضلا عن 30 مفقودا في أنحاء البلاد.

(رويترز)