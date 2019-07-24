اغلاق معبر الكرامة امام المسافرين يوم السبت المقبل لتسهيل سفر الحجاج

وطن: اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود ان موعد سفر حجاج بيت الله الحرام سيكون يومي السبت والأحد 27+28/ 2019/07 ، حيث سيتم اغلاق معبر الكرامة يوم السبت امام حركة المسافرين لتسهيل سفر الحجاج.

وأضاف مهنا بأن المعبر سيعمل الاحد ايضا ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً لتسهيل خروج الحجاج ، وبعد ذلك يستمر العمل على المعبر لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

اما حركة ال V I P ستعمل بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين يومي السبت والاحد.

وأفاد مهنا بان كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على معبر الكرامة ستكون على اهبة الاستعداد لتسهيل عملية سفر حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لموسم 2019 .

