إيران تفتح الباب أمام تبادل الناقلات المحتجزة مع بريطانيا

رام الله - وطن: ألمحت طهران الأربعاء إلى استعدادها لتبادل الناقلات مع لندن فيما أعرب مالكو الناقلة التي ترفع العلم البريطاني والمحتجزة لدى ايران عن أملهم في تحقيق "تقدم ايجابي" بعد تحدثهم مع طاقم السفينة.

واعتبر احتجاز السفينة "ستينا امبرو" خطوة ايرانية للرد على احتجاز السلطات البريطانية الناقلة الايرانية "غريس 1" قبالة جبل طارق هذا الشهر للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

وصرح الرئيس حسن روحاني اثناء اجتماع للحكومة "لا نرید استمرار التوتر مع بعض البلدان الأوروبية".

وفي إشارة واضحة للتوتر مع بريطانيا، قال روحاني انه "اذا التزمت هذه البلدان بالأطر الدولیة وتخلت عن اجراءاتها الخاطئة بما فیها ما ارتکبوه في جبل طارق، سیشهدون ردا مناسبا من جانب إیران".

ومنذ احتجاز إيران للناقلة "ستينا امبرو" الجمعة، لا يزال طاقمها محتجزا في ميناء بندر عباس جنوب إيران بتهمة انتهاك "قوانين النقل البحري الدولية".

وقال مالكو الناقلة الأربعاء إنهم تمكنوا من الحديث مع الطاقم الذي يضم 18 هنديا وثلاثة روس وواحد من لاتفيا وآخر من الفلبين.

وقالت شركة الشحن السويدية "ستينا بالك" في بيان "نستطيع أن نؤكد أننا أجرينا اتصالات مباشرة مع طاقم السفينة ستينا امبيرو في وقت متأخر أمس (الثلاثاء)".

وأضافت "الجميع سالمون ويتعاونون بشكل جيد مع الإيرانيين على متن السفينة".

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ايريك هانل "نحن بالطبع نقدر هذه الخطوة ... وهذا أول مؤشر أننا سنشهد قريبا تقدما إيجابيا من السلطات الإيرانية".

فرانس24+(أ ف ب)